|«Попытка № 6»: Жириновский снова идет в президенты России
|30.12.2017 10:58
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Владимира Жириновского официально зарегистрировали как кандидата в президенты России на будущих выборах.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала Владимира Жириновского кандидатом в президенты России. Как известно, президентская гонка в России состоится 18 марта 2018 года, информирует svodka.net.
«Зарегистрировать кандидата на пост президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», — говорится в постановлении ЦИК.
Надо сказать, что это будет уже шестая попытка Владимира Жириновского возглавить Россию. Одиозный российский политик уже пять раз был кандидатом – в 1991 году (набрал 7,81%), в 1996 (5,78%), в 2000 (2,7%), в 2008 (9 35%) и в 2012 (6,22%).