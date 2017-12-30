«Попытка № 6»: Жириновский снова идет в президенты России Владимира Жириновского официально зарегистрировали как кандидата в президенты России на будущих выборах. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала Владимира Жириновского кандидатом в президенты России. Как известно, президентская гонка в России состоится 18 марта 2018 года, информирует svodka.net. «Зарегистрировать кандидата на пост президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», — говорится в постановлении ЦИК. Надо сказать, что это будет уже шестая попытка Владимира Жириновского возглавить Россию. Одиозный российский политик уже пять раз был кандидатом – в 1991 году (набрал 7,81%), в 1996 (5,78%), в 2000 (2,7%), в 2008 (9 35%) и в 2012 (6,22%).

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