Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?

До "сдачи" власти Порошенко дал своим руководителям "напичкать" все служебные помещения во всех государственных зданиях "прослушкой". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Телеграм-канал Легитимный.

"Наш источник сообщает, что до «сдачи» власти Порошенко дал своим руководителям «напичкать» все служебные помещения во всех государственных зданиях «прослушкой».

Для этого выделили даже определенные спецгруппы. Также оставили хорошо «прикормленную» «агентурную сеть» внутри силового блока.



Большинство прослушки сразу удалось выявить, но единичные устройства остались. Единичные варианты даже устанавливались после проверок.



Сейчас известно, что проверки на прослушку проходят буквально каждую неделю, а то и чаще.



Сейчас в СН усилилась «грызня» и пришло время для «сливов» только собранного материала. Мы писали про это давно.



Интересно, что заинтересантом в сливах, кроме Порошенко, сейчас выступают и силовики.

Сейчас идет тихая война между разными силовыми блоками, которые начали сливать компромат на политические «группы» оппонентов." - Говорится в сообщении.