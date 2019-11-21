Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?

Начинается веселуха: до "сдачи" власти Порошенко "напичкал" все госорганы прослушкой
21.11.2019 15:22
До "сдачи" власти Порошенко дал своим руководителям "напичкать" все служебные помещения во всех государственных зданиях "прослушкой". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Телеграм-канал Легитимный.
"Наш источник сообщает, что до «сдачи» власти Порошенко дал своим руководителям «напичкать» все служебные помещения во всех государственных зданиях «прослушкой».
Для этого выделили даже определенные спецгруппы. Также оставили хорошо «прикормленную» «агентурную сеть» внутри силового блока.
Большинство прослушки сразу удалось выявить, но единичные устройства остались. Единичные варианты даже устанавливались после проверок.
Сейчас известно, что проверки на прослушку проходят буквально каждую неделю, а то и чаще.
Сейчас в СН усилилась «грызня» и пришло время для «сливов» только собранного материала. Мы писали про это давно.
Интересно, что заинтересантом в сливах, кроме Порошенко, сейчас выступают и силовики.
Сейчас идет тихая война между разными силовыми блоками, которые начали сливать компромат на политические «группы» оппонентов." - Говорится в сообщении.
В сети опубликовали записи с разговорами главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента
Записи из офиса главы ГБР обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало".
"Мы – команда людей, которые получили от надежного источника сотни часовых интересных записей высшего руководства Украины.
Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами.
Мы хотим жить в правовом государстве.
Мы серьезно считаем, что из этой истории президент и граждане должны сделать соответствующие выводы,"– указывают авторы канала.
Журналист Юрий Бутусов утверждает, что прослушка была реальной и записи настоящие. Он также описал главные эпизоды скандала.
Труба назвал фейком и провокацией опубликованные записи якобы прослушки.
Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?
Дело Порошенко. Глава ГБР Роман Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Петра Порошенко лично контролирует Богдан.
Дело Супрун. Труба утверждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.
Дело "Приватбанка". Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПГ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.
Дело самого Трубы. 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на посту в 2020 году.
Дело заместителей Трубы и судьи Вовка. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.
Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования о закупках в Вооруженных силах. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.
Записи разговоров из кабинета Трубы: смотрите видео