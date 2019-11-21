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В Харькове у мужчины изъяли крупную партию наркотиков
21.11.2019 15:37
В Харькове нашли и изъяли крупную партию наркотиков Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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