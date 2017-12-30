Активный участник антиправительственных акций Владимир Иванютенко получил несколько ножевых ранений, сообщает "ОВД Инфо". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Владимир Иванютенко находится в реанимации Фото: Диана Ретинская / Вконтакте В подъезде собственного дома его сначала оглушили элекрошокером, а затем нанесли несколько ножевых ранений. Сейчас Иванютенко с повреждениями внутренних органов находится в реанимации.Как сообщила Диана Ретинская на своей странице во "ВКонтакте", перед потерей сознания активист якобы успел сказать фразу "НОДовцы"."Много ножевых ранений, повреждены желудок и внутренние органы", – написала она.НОД – российское политическое движение, которое активно поддерживает действующего президента и выступает за расширение его полномочий. Девиз организации: "Родина! Свобода! Путин!" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ножевых ранений иванютенко инфо владимира Теги: мир