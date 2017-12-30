Активный участник антиправительственных акций Владимир Иванютенко
получил несколько ножевых ранений, сообщает "ОВД Инфо". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Владимир
Иванютенко находится в реанимации Фото: Диана Ретинская /
Вконтакте В подъезде собственного дома его сначала оглушили
элекрошокером, а затем нанесли несколько ножевых ранений. Сейчас
Иванютенко с повреждениями внутренних органов находится
в реанимации.Как сообщила Диана Ретинская на своей
странице во "ВКонтакте", перед потерей сознания активист якобы
успел сказать фразу "НОДовцы"."Много ножевых ранений, повреждены
желудок и внутренние органы", – написала она.НОД –
российское политическое движение, которое активно поддерживает
действующего президента и выступает за расширение его полномочий.
Девиз организации: "Родина! Свобода! Путин!"
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