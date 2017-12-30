Эпоха правления Владимира Путина в России кончится социальным взрывом. Этот процесс уже пошел.

Такой прогноз высказал политолог Валентин Бушанский в интервью, передает со ссылкой на .

"Есть . Он не хочет уходить от власти, демократия в стране ликвидирована, правовое государство - тоже. Он нарушил международное право. Мир стремится привлечь Путина к ответственности. Это может происходить с помощью шарфика и табакерки или через дальнейшую дестабилизацию экономики, что закончится социальным взрывом. Или центробежными тенденциями. Процесс пошел. Надеюсь, он закончится тем, что вместо останется одна большая тундра. Но пока ждем", - сказал Бушанский.

ЕС 14 декабря продлил санкции против на полгода. Все 28 стран-членов были едины в этом вопросе, заявил президент Европейского совета 60-летний . Санкции ограничивают поставки на территорию России высокотехнологичного оборудования. Значит - и их возможности в оборонной сфере. Также - в добыче газа и нефти, а это одна из ключевых статей наполнения российского бюджета.

Полный текст интервью с политологом Валентином Бушанским читайте в "Газете по-украински" от 29 декабря и на Gazeta.ua.

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