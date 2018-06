Такого украинская сцена еще не видела легендарные Gorillaz и Massive Attack выступят на UPark в Киеве 25 и 26 июля организаторы готовят для украинских слушателей новейшие светло-визуальные технологии и впечатляющую инсталляцию на сцене фестиваля Еще молодой, но уже известный UPark Festival с мощной заявленной программой возвращается после года перерыва! В 2016-м фестиваль дебютировал с рекордным количеством меломанов, которого аншлага ожидать в этом году с хедлайнерами Gorillaz и Massive Attack и обещанным высокотехнологичным шоу нового для Украины уровня - можно только представить. Разбираемся, что особенного в лайн-апе фестиваля и почему не стоит пропускать UPark-2018. Фото: The Michigan Daily Когда: 25-26 июля Где: Киев, стадион "Динамо" им. Лобановского Легендарные Gorillaz впервые на украинской сцене Объявления первого хедлайнера - британцев Gorillaz - было прямым попаданием организаторов в сердечки меломанов. На киевской сцене кроме хитов Feel Good Inc., Clint Eastwood, Stylo и Rock The House группа исполнит треки из свежего альбома Humanz и совершенно нового The Now Now. Выступление британцев с присущим им впечатляющим высокотехнологичным шоу продлится 2:00. Для этого легендарный бэнд привезет с собой в Киев тонны дополнительного сценического света. Поэтому 25 июля можете воочию убедиться, что неспроста по версии Книги рекордов Гиннеса Gorillaz стали "успешным виртуальным проектом" в истории музыки. Знаменитое шоу с визуальными эффектами от Massive Attack Тоже британцы и тоже впервые в Украине. Основатели музыкального направления трип-хоп станут хедлайнерами второго дня UPark Festival-2018. В профессиональном бэкграунде Massive Attack совместные треки с Tricky (Blue Lines), Мадонной (I Want You), Дэвидом Боуи (Natureboy), Шинейд О'Коннор (100th Window), Bjоrk (New World), Young Fathers (Take It There). Электронный стиль музыки группы представлен смесью джаза, хип-хопа, рока, регги и соула. Все это аудиовизуальный коктейль меломаны смогут заценить уже 26 июля на сцене UPark. Лайв от основоположника даунтемпо Bonobo Знаменитый продюсер, диджей и музыкант. За свою музыкальную карьеру Bonobo выдал шесть студийных альбомов, последний из которых Migration (релиз 13 января 2017) был номинирован на премию Grammy сразу в двух номинациях - "Лучшая танцевальная запись» и «Лучший танцевальный альбом». В Киеве музыкант выступит вместе с вокалистом, клавишником, гитаристом, саксофонистом, перкусионистом и струнной секцией. На сцене UPark - 26 июля. Знаменитое Way Down We Go от Kaleo (и не только) Один из самых заметных квартетов последних лет. Если название группы вам ничего не говорит, то вот вам стопроцентная наживка: Way Down We Go - так звучит фраза, что сразу открывает сердца меломанов только мира. Кстати, эта композиция была записана вживую в жерле вулкана. Это так называемая "фишка" группы. Музыкальные хиты Kaleo можно услышать в эфире лучших радиостанций Европы и США, а также в самых знаменитых телесериалах: "Форс-мажоры", "Оранжевый - хит сезона", "Анатомия страсти", "Винил", "Дневники вампира" и другие. Kaleo попали в список "музыкантов, по которым обязательно нужно следить" по версии журнала Rolling Stone и собрали более 114 000 000 просмотров видео на Youtube! Поэтому меломаты смогут следить уже 25 июля в Киеве! Проект открытия 2017 года - YUKO Сочетая украинские традиции и нынешний синти, они играют то, что принято называть фолктроника. На счету проекта: EP Shchebetuha (2017) и полноформатный альбом Ditch (2017), релиз которого состоялся на лейбле Masterskaya. Живые выступления YUKO - танцевальный экскурс в украинские традиции. На сцене UPark - 25 июля. Молодая звезда Швеции Tove Lo Одна из главных молодых звезд Швеции, чье фото встречает гостей в международном аэропорту Стокгольма, наравне с портретами АВВА, Avicii и другими выдающимися музыкантами. За спиной Tove Lo три студийных альбома, совместные туры с Кэтти Перри, Тейлор Свифт и Maroon 5, саундтрек к фильму "Голодные игры", а также общий трек с Сoldplay - Fun. Tove Lo на UPark Festival 25 июля. Всегда ожидаемая Onuka Одним из украинских представителей фестиваля станет Onuka. Украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году. Первый сингл группы - песню Look - представили в октябре 2013 года. В мае 2014 было выпущено мини-альбом Look, в начале 2016-го - Vidlik, тематика которого связана с Чернобыльской катастрофой и ее влиянием. Второй мини-альбом стал первым релизом нового одноименного лейбла, основанного в январе 2016 года. ONUKA в первой половине 2018-го представила альбом MOZAИKA и городской арт-проект в его поддержку. На сцене UPark - 26 июля. Обсуждаемых хип-хоп бэнд Англии Young Fathers Обладатели престижной музыкальной британской премии Mercury Prize за свой дебютный альбом Dead. Второй диск группы был высоко оценен критиками: The Guardian и The Independent поставили ему по пять звезд из пяти. Убедиться в этом меломаны смогут уже 26 июля на стадионе "Динамо" в Киеве. Успей купить билеты на одну из самых ожидаемых событий лета - UPark Festival 2018.



