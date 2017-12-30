|Богини кокаина и бан*ерофашисты: в Сети высмеяли новогодний утренник в «ДНР» (фото)
|30.12.2017 11:08
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Пророссийские террористы устроили в «ДНР» очень странное открытие новогодней елки. Костюмы детей поразили сеть.
Так, снимки с мероприятия показал в Twitter Vitauskas.
«Праздник открытия новогодней елки в «ДНР» в компании с абстинентным синдромом и богинями кокаина. Как хорошо, что бИндерофОшистов прогнали!» — написал он в комментарии.
Кроме того для детей устроили конкурс с палками. «Молодую республику строят?» — смеются комментаторы.
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