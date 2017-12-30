Пророссийские террористы устроили в «ДНР» очень странное открытие новогодней елки. Костюмы детей поразили сеть.

Так, снимки с мероприятия показал в Twitter Vitauskas.

«Праздник открытия новогодней елки в «ДНР» в компании с абстинентным синдромом и богинями кокаина. Как хорошо, что бИндерофОшистов прогнали!» — написал он в комментарии.

Кроме того для детей устроили конкурс с палками. «Молодую республику строят?» — смеются комментаторы.

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