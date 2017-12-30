Представить себе встречу Нового года в семейном кругу или с друзьями и без бутылки шампанского и звона бокалов крайне трудно. Традиция загадывать желание под бой курантов и “запивать” его вином с пузырьками, кажется, была всегда, и нарушать ее мало кто рискует. Поэтому, решил напомнить своим читателям историю этого напитка с пузырьками и приятного новогоднего обычая.

Хорошо известно, что родиной шампанского является провинция Шампань. Первое упоминание об этом напитке содержится в книге аббата Годино от 1668 года. Интересно, что тогда пузырьки в вине считались браком, и его в таком случае никто не употреблял.

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Впоследствии, во второй половине XVII века монах Пьер Периньон придумал технологию получения игристого вина, создал коллекцию непревзойденных винных букетов и применил пробку для шампанского из коры дуба.

Свой вклад в историю развития шампанских вин внес и князь Лев Голицын. В 70-е годы XIX века он основал царское имение с виноградниками, где впоследствии создал игристый напиток безупречного качества. Вскоре на бутылках с его вином появилась фирменная надпись “Русское шампанское”. Считается, что отсюда и берет свое начало история советского шампанского.

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Вопрос, почему шампанское пьют именно на Новый год, вероятно, не имеет однозначного ответа. Предполагается, что все началось еще со времен Петра I, который начал празднование Нового года 31 декабря.

В советское время празднования Нового года попало под запрет, однако в шестидесятых годах, когда правительство официально разрешило украшать елку, каждой семье на празднование власти обещали бутылку элитного сорта шампанского — “Советского”. Считается, что с тех пор в каждой советской семье в новогоднюю ночь “должно стоять шампанское”.

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В общем, на сегодня напиток популярен во всех странах мира.

В Украине ассортимент шампанского очень широк. В магазинах игристое доступно на любой вкус и кошелек, хотя эксперты советуют все же не экономить, чтобы обезопасить себя от подделки.

Анализ цен в интернете показал, что к новогоднему столу шампанское можно приобрести как за 40 грн, так и за 340 грн и выше.

Самое дешевое шампанское украинского производства будет стоить от 40 до 60 грн. Стоимость самого дорогого украинского шампанского не превышает 90 грн за бутылку. Цены на шампанское иностранного производителя ощутимо выше. Отдельные экземпляры обойдутся покупателю в 360 грн.

Заметим, что рынок украинского вина сегодня очень перспективный. А по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, качество отечественной продукции постоянно повышается.

“В текущей ситуации украинским производителям становится тесно, но усиление конкуренции является хорошим фактором для развития рынка и потребителя в частности. Качество украинского вина улучшается, ассортимент становится еще более разнообразным, цена доступная, и без всяких сомнений, рынок украинского вина обречен на успех”, — считает он.

Свидетельством развития украинского рынка вина является и увеличение показателей экспорта отечественной продукции, и появление новых винодельческих предприятий, и активный ребрендиг известных марок. Например, ТМ “Коктебель” в этом году выпустил три новые линейки вин Monte, Elegance и Vintage.

Поэтому, украинцы смело могут встречать Новый год именно с украинским шампанским, и именно под “отечественные пузырьки” загадывать свои самые желанные мечты.

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