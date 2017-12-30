Барабанщик The Beatles Ринго Старр получил рыцарское звание за его вклад в музыку и благотворительность. Ринго Старр получил титул рыцаря Фото: ЕРА Звание рыцаря Старр получил за вклад в музыку и благотворительность."Это здорово! Для меня большая честь и восторг получить признание за мою музыку и работу в благотворительности, которую я люблю. Мир и любовь. Ринго", – заявил по случаю получения титула 77-летний музыкант.Вместе со Старром титула рыцаря удостоили соучредителя группы Bee Gees Барри Гибба и бывшего вице-премьера Ника Клегга.25 декабря Старр получил приглашение в Букингемский дворец для посвящения в рыцари. Еще один прежний участник легендарной группы, Пол Маккартни, был посвящен в рыцари в 1997 году.The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы кроме Старра и Маккартни входили Джон Леннон и Джордж Харрисон. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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