Об этом заявил директор экономических программ Украинского института будущего (Ukrainian Institute for the Future, UIF) Анатолий Амелин на пресс-конференции в Укринформе.

«Кризис в следующем году может быть, но его вероятность не 100%. Независимо от того, будет он или нет, мы должны быть к нему готовы и использовать уже сегодня те инструменты, которые нам доступны, и эти инструменты должны быть частью государственной политики. По сути нам необходимо создать антикризисный план и его реализовывать. Это даст возможность украинским гражданам чувствовать себя комфортнее, и иностранным инвесторам, которых мы хотим привлекать, чувствовать себя в более прогнозируемой зоне», - подчеркнул Амелин.

В UIF считают, что мировой экономический кризис может наступить в ближайшие годы, поскольку на данный момент появляется все больше предпосылок для этого. Например: продолжающийся рост экономики США, снижение индекса деловой активности стран Азии и Европы, проблемы на азиатских рынках недвижимости, а также рост мирового рынка долговых обязательств.

В связи с возможной угрозой рецессии мировой экономики, эксперты Института разработали модель развития украинской экономики в условиях кризиса, исходя из того, что он наступит в третьем квартале 2020 года.

Согласно расчетам, возможный кризис в 2020-2021 годах приведет к падению украинского экспорта на 16%, росту курса доллара до 30-35 грн/долл., падению реального гривневого ВВП на 8-9%, снижению зарплаты в долларовом эквиваленте на 20-30%, а также увольнению полмиллиона людей.

В Институте отмечают, что украинскому правительству необходимо принять ряд действий, которые позволят избежать такого развития событий в случае кризиса, или же будут помогать развитию украинской экономики, если кризис не наступит.

Эксперты UIF предлагают пять направлений, работа по которым позволит украинским гражданам и правительству «не почувствовать» последствий кризиса.

Так, украинское правительство уже сегодня должно принять меры, которые будут стимулировать приток иностранных инвестиций в проекты по развитию энергосектора, а также транспортной и цифровой инфраструктуры. Кроме того, необходимо стимулировать производство импортозамещающей продукции и рост внутреннего потребления.

Также правительство должно разработать рабочую экспортную стратегию и заняться продвижением Украины в мире путем участия в международных выставках и восстановления работы торговых миссий в разных странах.

Эксперты Института отметили, что точно предсказать наступление кризиса мировой экономики невозможно, но украинская экономика должна быть к этому готова.

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