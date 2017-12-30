Курс Bitcoin 30 декабря на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с пятницей упал.

Курс покупки Bitcoin к доллару 30 декабря, в субботу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 13 256.00 BTС/USD (-8.58%)

Американская биржа Bitfinex 13 251.00 BTС/USD (-8.42%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (14 500.00 BTС/USD) упал на 8.58%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 144 736 266 долларов на 10 4537 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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