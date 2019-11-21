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В САП объяснили, в чем суть дела против Садового
21.11.2019 16:32
В САП заявили, что действия горсовета Львова нанесли убыток гражданам и государству более чем на 93 млн грн
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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