Решение о выходе Израиля из ЮНЕСКО вступит в силу 31 декабря 2018
года. 31 декабря 2018 года Израиль и США выйдут из состава ЮНЕСКО
Фото: EPA Азуле добавила, что она "глубочайше сожалеет" об
этом событии.Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018
года.В октябре 2017 года о выходе из ЮНЕСКО вместе с США
заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.До
этого израильский премьер говорил, что организация превратилась в
"театр абсурда, который коверкает историю".Израиль прекратил
сотрудничество с ЮНЕСКО в октябре 2016 года.12 октября 2017
года Государственный департамент США сообщил генеральному
директору ЮНЕСКО Ирине Боковой о решении США выйти из
организации и намерении создать постоянную комиссию
наблюдателей в ЮНЕСКО. "Это решение принималось нелегко и
отражает обеспокоенность США в связи с нарастающей задолженностью в
ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации и
продолжающимся антиизраильским уклоном в ЮНЕСКО", – говорилось
в пресс-релизе.Выход США из ЮНЕСКО вступит в силу также 31 декабря
2018 года. До этого времени Соединенные Штаты останутся
полноправным членом организации.ЮНЕСКО (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) – специализированное
учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Основано
в ноябре 1945 года.
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