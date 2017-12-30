Решение о выходе Израиля из ЮНЕСКО вступит в силу 31 декабря 2018 года. 31 декабря 2018 года Израиль и США выйдут из состава ЮНЕСКО Фото: EPA Азуле добавила, что она "глубочайше сожалеет" об этом событии.Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.В октябре 2017 года о выходе из ЮНЕСКО вместе с США заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.До этого израильский премьер говорил, что организация превратилась в "театр абсурда, который коверкает историю".Израиль прекратил сотрудничество с ЮНЕСКО в октябре 2016 года.12 октября 2017 года Государственный департамент США сообщил генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой о решении США выйти из организации и намерении создать постоянную комиссию наблюдателей в ЮНЕСКО. "Это решение принималось нелегко и отражает обеспокоенность США в связи с нарастающей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации и продолжающимся антиизраильским уклоном в ЮНЕСКО", – говорилось в пресс-релизе.Выход США из ЮНЕСКО вступит в силу также 31 декабря 2018 года. До этого времени Соединенные Штаты останутся полноправным членом организации.ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Основано в ноябре 1945 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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