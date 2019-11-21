Все мы наблюдали как они начинают покрываться темными пятнышками, оболочка усыхает и появляются гнилостные участки. Появилось мнение, что в холодильнике они могут пролежать дольше, но это оказалось заблуждением, так как в холодильнике оболочка становится темной и банан совсем не хочет оставаться свежим дольше в такой температуре.

Но способы продлить время хранения спелого банана таки существуют:

1. Покупайте плоды без внешних повреждений (вмятины, трещины);

2. Обязательно извлеките их из полиэтилена;

3. Храните бананы вне холодильника при комнатной температуре и изолируйте от прямых солнечных лучей;

4. А теперь главный хак! Оберните плотно ножку банана в пищевую пленку. Дело в том, что главным компонентом для созревания является газ этилен, который попадая через стебли и плодоножки в сам плод, способствует его вызреванию. Жгут из пленки замедлит распространение этилена и приостановит порчу бананов.

5. Если уж Вы намерены купить большое кол-во бананов, предпочтите плоды с зеленоватой шкуркой. Часть оставьте при комнатной температуре, а у остальных оберните ножки пленкой, положите в бумажный пакет и уберите в темное место, не в холодильник!

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