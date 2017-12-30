|Адвокат Сущенко рассказал, чем клиент занимается в заключении
|30.12.2017 11:18
|
Журналист украинского происхождения Роман Сущенко, которого незаконно удерживают в России, начал читать девятый том своего дела. О соответствующем факте сообщил его официальный защитник Марк Фейгин, пишет Укринформ.
По словам адвоката, в процессе следствия РФ собрала по делу Сущенко десять томов материалов, в текущее время он приступил к ознакомлению с предпоследним. Помимо этого, адвокат добавил, что его клиент старается следить за украинскими новостями, в частности, за обменом пленными.
"У Сущенко нормальное состояние здоровья. Кроме ознакомления с материалами дела он следит за новостями, в последнее время особенно внимательно – за ходом обмена пленных, осуществленного Украиной", - уточнил Фейгин.
Как сообщал MIGnews.com.uа, незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко наградили орденом Сахарова "За мужество". Соответствующее решение приняло жюри российской премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок". Главой жюри является Гарри Каспаров.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира