Журналист украинского происхождения Роман Сущенко, которого незаконно удерживают в России, начал читать девятый том своего дела. О соответствующем факте сообщил его официальный защитник Марк Фейгин, пишет Укринформ .

По словам адвоката, в процессе следствия РФ собрала по делу Сущенко десять томов материалов, в текущее время он приступил к ознакомлению с предпоследним. Помимо этого, адвокат добавил, что его клиент старается следить за украинскими новостями, в частности, за обменом пленными.

"У Сущенко нормальное состояние здоровья. Кроме ознакомления с материалами дела он следит за новостями, в последнее время особенно внимательно – за ходом обмена пленных, осуществленного Украиной", - уточнил Фейгин.

Как сообщал MIGnews.com.uа, незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко наградили орденом Сахарова "За мужество" . Соответствующее решение приняло жюри российской премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок". Главой жюри является Гарри Каспаров.

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