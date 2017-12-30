В 2018 году запланировано завершение строительства всей трассы "Одесса-Рени". Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает

"Два года назад мы ввели систему финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений в регионе. И сегодня эта инициатива дает свои результаты: если в прошлом году в Одесской области сумма перевыполнения составила 86 млн грн, то в этом - почти 2 млрд грн. Благодаря этим средствам следующем году мы планируем завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени". Это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал целого региона", - указал П.Порошенко.

Как сообщал , в 2017 году на официальном сайте Президента Украины зарегистрирован только один ответ на обращения граждан через электронные петиции.

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