Президент Эстонии Керсти Кальюлайд была в Киеве в сентябре. Тогда она пригласила Зеленского совершить ответный визит.

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с однодневным визитом Эстонию. Поездка состоится 26 ноября.

Как отмечается, программа поездки еще не составлена, но Зеленский точно встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По итогам этой встречи состоится совместная пресс-конференция.

Также запланировано возложение венков к Монументу свободы и непродолжительное общение с представителями украинской общины.

Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES).

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