|Украина не имеет права ни использовать, ни ремонтировать возвращённые корабли - они вещдоки
|21.11.2019 16:54
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Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, не были переданы Киеву и остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу. Об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов, пишет
Адвокат также уточнил, что многие моряки жаловались, что им не были возвращены личные вещи, нательные кресты, цепочки и так далее, изъятые у них пограничниками.
Он отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.
В случае нарушения, уточнил Полозов, российская сторона вправе заявить об этом в международном трибунале ООН по морскому праву.
Как пояснил Полозов, вопрос о судьбе вещественных доказательств, как и об участии в суде украинских моряков, будет разрешен уже после завершения предварительного следствия по делу и направления материалов в суд.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что переданные из России украинские корабли отремонтируют в течение трех месяцев.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.