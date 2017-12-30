|Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
|30.12.2017 11:27
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Эксперты рассказали, как арест счетов ПриватБанка отразится на клиентах.
"Решение суда никак не повлияет на клиентов, как и на работу ПриватБанка. Всегда, когда в судах решаются подобные споры, судья может наложить арест на спорные счета. В данном случае речь идет о счетах Суркисов. И когда конфликт будет разрешен, этот арест снимут", – объяснил "" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает .Напомним, сегодня стало известно, что исполнительная служба арестовала счета банка по иску семьи Суркисов. Ранее Киевский апелляционный административный суд обязал вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро. Сообщалось, что, чтобы возместить средства по искам Суркисов, прибегнет к рефинансированию от Нацбанка, обеспечивая таким образом высокий уровень ликвидности. Банк получил информацию о статусе исполнительного производства имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, - 163,1 млн гривен, Марина - 174,5 млн гривен, Рахмиль - 44,8 млн гривен. Эти средства в декабре 2016 года в ходе процедуры bail-in были конвертированы в капитал ПриватБанка как средства связанных лиц.
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