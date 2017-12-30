Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам По теме: Эксперты рассказали, как арест счетов ПриватБанка отразится на клиентах. "Решение суда никак не повлияет на клиентов, как и на работу ПриватБанка. Всегда, когда в судах решаются подобные споры, судья может наложить арест на спорные счета. В данном случае речь идет о счетах Суркисов. И когда конфликт будет разрешен, этот арест снимут", – объяснил "" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает . Напомним, сегодня стало известно, что исполнительная служба арестовала счета банка по иску семьи Суркисов. Ранее Киевский апелляционный административный суд обязал вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро. Сообщалось, что, чтобы возместить средства по искам Суркисов, прибегнет к рефинансированию от Нацбанка, обеспечивая таким образом высокий уровень ликвидности. Банк получил информацию о статусе исполнительного производства имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, - 163,1 млн гривен, Марина - 174,5 млн гривен, Рахмиль - 44,8 млн гривен. Эти средства в декабре 2016 года в ходе процедуры bail-in были конвертированы в капитал ПриватБанка как средства связанных лиц.











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