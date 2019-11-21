Об этом сообщает NBC News.

«Во-первых, я понял, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я выдвигался на выборах. Это конечно. Во-вторых, я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом», - сказал Байден, комментируя, в частности, процесс слушаний в рамках импичмента Трампа.

Байден подчеркнул, что избиратели-демократы должны выбрать такого кандидата, который сможет победить Трампа на выборах и обеспечить демократическое большинство в Сенате и Палате представителей.

Как сообщалось, в США в ноябре 2020 года состоятся очередные выборы президента страны.

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