Официальный документ, в котором генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд просит президента РФ Владимира Путина помиловать крымского режиссера Олега Сенцова, отправлен в Москву. Ягланд подписал прошение Фото: ЕРА "Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", – заявили в пресс-службе Совета Европы.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.20 июня Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. "Я считаю, что Сенцов должен быть освобожден ...по гуманитарным причинам", – сказал он.В Совете Европы уточнили, что прошение должно было быть подано 25 июня. Основанием для него является Европейская конвенция по правам человека.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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