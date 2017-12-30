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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Офицеры российских Вооруженных сил получили новые петлицы, похожие на те, что носили в русской гвардии в XIX веке, сообщила РИА Новости редактор и член редколлегии журнала Министерства обороны "Воин России" кандидат исторических наук полковник Елена Севастьянова.

Новые офицерские петлицы представили на итоговой расширенной коллегии Минобороны, которая прошла 22 декабря. Это знаки в форме вертикального прямоугольника с выступающими верхним и нижним основаниями, вышитые нитями золотистого цвета. Многие участники коллегии получили эмблемы непосредственно перед началом мероприятия и сразу нашили их на воротники офисных курток.

"Этот парный знак золотистого цвета, отдаленно напоминающий римскую архитектурную колонну, называется петлицей. Кстати сказать, его уже стали в просторечии называть "катушкой" — якобы из-за сходства с деревянной основой для намотки швейных ниток. Современная петлица, предназначенная для ношения на краях ворота повседневной куртки офицера Вооруженных сил России, видимо, ведет свою историю с 1811 года. Тогда похожий знак ввели в сформированном в Русской императорской армии лейб-гвардии Литовском полку для ношения на воротнике и обшлагах рукавов мундира", — сказала Севастьянова.

Она отметила, что позже и другие российские дореволюционные гвардейские формирования получили этот символ.

Парадные кители советских офицеров петлицы украсили после Великой Отечественной войны, пояснила историк. Их можно увидеть на воротниках-стойках офицерских кителей на фотографиях с Парада Победы. А у офицеров Военно-морского флота на кителях тогда были вышиты якоря.

По словам Севастьяновой, примерно до середины 1950-х годов знаки пришивали и к обшлагам рукавов мундиров. Затем их упразднили.

"Теперь историческая петлица вновь стала элементом общевойсковой формы одежды", — отметила знаток. Она добавила, что на флоте используется другая эмблема, изображающая традиционный адмиралтейский якорь. Такой же золотистый металлический знак флотские офицеры носят на парадных тужурках еще с советских времен.

Высшие офицеры — генералы и адмиралы — получили на ворот офисной куртки другие традиционные символы: вышитые золотой канителью дубовые (генералы армии) и лавровые ветви. Адмиралам к ветвям по краям воротника полагаются также вышитые якоря.

"Сейчас новые петличные знаки изготавливаются методом машинной вышивки и штамповки из алюминия (якоря). Возможно, в дальнейшем новые эмблемы будут делаться более дешевым способом — из пластика, нанесенного на ткань", — заключила Севастьянова.

Ранее офицеры получили новые звезды на погоны, действительно идентичные знакам различия советского образца.

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