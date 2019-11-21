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Во время испытаний SpaceX ракеты произошел взрыв
21.11.2019 17:09
Во время испытаний SpaceX ракеты для полетов на Марс произошел взрыв Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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