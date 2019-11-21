20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России «неприемлемыми».

Днем ранее Пыллуаас на своей странице в фейсбуке написал, что Россия аннексировала пять процентов эстонской территории и должна вернуть эти земли. Все дело в Тартусском договоре, подписанном в 1920 году. По нему Эстонии принадлежит нынешний Печорский район Псковской области. Сейчас между Россией и Эстонией нет совсем никакого пограничного договора — свою подпись под ним Россия отозвала еще 14 лет назад. И именно из-за разницы позиций по тому самому договору.

В 2005 слова «мем» еще не знали. Но ответ Владимира Путина соседней Латвии, в которой тогда заговорили о претензиях на территорию Печорского района Псковской области — теперь довольно известный мем. Но жесткий тон российского президента не убедил балтийских соседей — по крайней мере, Эстонию. Спустя 15 лет эстонские политики разного калибра все еще продолжают высказывать территориальные претензии к России. В этот раз высказался спикер эстонского парламента. Он написал в фейсбуке, что Россия до сих пор незаконно удерживает 5% территории его страны: «Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около 5% территории Эстонии».

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