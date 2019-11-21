|"Звоните лично мне, и мы их тр*хнем как следует". Главный слуга Арахамия
|21.11.2019 17:12
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Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия будет привлекать к ответственности чиновников в регионах, которые заявляют о том, что у них есть "покровители" из Киева.
Об этом он сказал на брифинге, комментируя скандал вокруг аудиозаписи с Кривого Рога.
А также призвал нардепов обнародовать подобные факты "договорняков" и сообщить о них в правоохранительные органы.
Как ранее писал НАШ, группа депутатов фракции "Слуга народа" встречалась с начальником полиции Кривого Рога, чтобы передать ожидания горожан и попросить лучше сотрудничать с прокуратурой.