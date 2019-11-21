Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия будет привлекать к ответственности чиновников в регионах, которые заявляют о том, что у них есть "покровители" из Киева.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя скандал вокруг аудиозаписи с Кривого Рога.

"Я сейчас на собственном примере расскажу. Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: парни, если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуй, звоните лично мне, и мы их тр*хнем как следует", - заявил Арахамия.

А также призвал нардепов обнародовать подобные факты "договорняков" и сообщить о них в правоохранительные органы.

"Эта феодальная страна, где местные князьки говорят, что мы в Киеве договорились, занесли кому-то и нас нельзя трогать – этого уже не будет. Поэтому я говорю, все депутаты, которые ездят в регионы, должны эту информацию собирать, приезжать и докладывать. Даже если это не их полномочия, пусть пишут запросы в правоохранительные органы", - подчеркнул он.

Как ранее писал НАШ, группа депутатов фракции "Слуга народа" встречалась с начальником полиции Кривого Рога, чтобы передать ожидания горожан и попросить лучше сотрудничать с прокуратурой.

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