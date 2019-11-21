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Адвокат: Оборудование, которое сняли с кораблей, является вещдоками
21.11.2019 17:27
Полозов заявил, что оборудование, которое сняли с кораблей, является вещдоками
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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