

Клубничный король.

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями искать интересы тех или иных классов».

В. И. Ленин

После того, как я начал прикалываться (не в официальных публикациях на новостных сайтах, а просто в своём личном бложике) над «Неолигарх Грудинин – коммунист», партийные боты привычно возмутились и начали отрабатывать копеечку малую, крича «Роджерс всё врёт». Ребятки, мне не привыкать.

Им бы промолчать – за умного сошли бы. Но нет, они ринулись в бой, находясь в заведомо проигрышной позиции и не обладая вменяемой аргументацией. Конечно, они сейчас начнут врать, что я «охранитель, продавшийся Кремлю» (как будто в этом есть что-то плохое – защищать закон и порядок) и рассказывать другие сказки, потому что в ситуации, когда я прав, других методов у них просто не остаётся.

Впрочем, довольно вступлений, приступим к вивисекции.

Основным документом, определяющим сущность коммунистической идеологии, является даже не «Капитал», как не которые думают, а «Манифест коммунистической партии» (который признан ЮНЕСКО самым значимым текстом 19-го столетия на планете).

«Манифест» определяет основными целями коммунистического движения:

— уничтожение эксплуатации человека человеком;

— построение бесклассового общества.

Я не спорю, коммунистическая партия может выдвинуть своим кандидатом и беспартийного, но! Этот беспартийный должен разделять её идеологию, иначе какой вообще смысл в подобном выдвижении?

Что же коммунистического в Павле Грудинине (можно было бы расширить этот вопрос, и задать его относительно всей КПРФ, но в другой раз) и его риторике? А ничего.

Не может человек, который активно использует не только наёмный труд, а сезонный труд подростков и гастарбайтеров, бороться против эксплуатации человека человеком.

Не может человек, который сдаёт в аренду крупным корпорациям землю и помещения (и это составляет львиную долю его доходов) бороться против крупных корпораций. Или он сдаёт помещения в аренду, сжимая зубы от классовой ненависти? «На, подавись, проклятый буржуй, моим складом», так?

Может быть господин Грудинин где-то когда-то говорил про права рабочих? Я умышленно посмотрел три разных его выступления в различных ток-шоу, но ни в одном из них не услышал даже такого словосочетания, как «права рабочих». Или чего-либо, что по смыслу было бы к этому близко.

Зато господин Грудинин очень долго рассказывал, как тяжело живётся в России предпринимателям, какие для них высокие налоги (что просто ложь – во Франции, Германии и США налоги для бизнеса существенно выше) и так далее.

При этом он настаивал на гарантиях для бизнеса и неприкосновенности частной собственности. Как это сочетается с его же заявлениями про национализацию и отмену залоговых аукционов – я не знаю. Видимо, никак, и это чистый предвыборный популизм.

Социальная же часть его заявлений (улучшение образования, медицинского обслуживания, пенсий и декретных отпусков) – ничем не отличается от такой же предвыборной риторики представителей ЛБП.

ЛБП – Любая Буржуазная Партия.

Непонятна также риторика Грудинина о «миролюбии». Складывается такое чувство, что он разделяет утверждения Навального и Собчак, что это Россия ведёт агрессивную политику, а не обороняется от внешней агрессии (самой разной – информационной, экономической, террористической и даже военной – в виде агрессии против русских жителей Донбасса и остальной бывшей Украины). Разве это мы нападали на Цхинвал в 2008 году под руководством натовских инструкторов? И это мы устраивали вооружённый госпереворот на Украине? России не нужно «становиться более миролюбивой», она и так ни на кого не нападает.

А вот это его «В конфронтацию входить не буду, но Крым не отдам» – это такая примитивная хитрость, которая никогда не сработает. Если «не отдам», то это конфронтация, причём неизбежная. Если к тебе подходят «Кошелёк или жизнь», то ты или вступаешь в бой, или остаёшься без денег.

Но это я отвлёкся. Грудинин – кандидат от «НПС ПДСР», маргинального сборища монархистов и националистов. Как могут коммунисты сотрудничать с монархистами? Я не знаю.

А когда националисты пытаются создавать синтез с левыми, получается национал-социализм. Так называемый «третий путь». То есть фашизм или нацизм. Уже многие страны это проходили, результат всегда одинаковый. КПРФ снова хочет наступать на те же грабли?

Как говорил дедушка Ленин «Перед тем, как с кем-то объединяться, нужно решительно размежеваться».

Так вот, ни с сегодняшней КПРФ, ни с олигархом-демагогом Грудининым, ни тем более с НДС ПДРС мне точно не по пути. А вы решайте сами…

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