Известный адвокат Андрей Портнов опубликовал приговор суда над народным депутатом от партии "Слуга народа" Иванисовым, по которому от отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней в неприродный способ.

"Друзья, не хотелось наносить вред правящей политической силе, но не надо было рассказывать легенды о новых лицах.

Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвёртый день скрывает Генеральный прокурор.

Фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ст.ст.17, 117 ч.3 УК Украины (1960 года) - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;

- ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

Приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев).

Копия приговора: http://bit.ly/2O58CWi (http://bit.ly/2O58CWi)