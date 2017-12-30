Политолог Тарас Березовец показал в сети фото «сурового Нового года» в СССР. На снимках, выложенных в Twitter, десятки людей стоят в очередях за дефицитными товарами.

«Новый год в СССР был настолько суров, что есть в ночь на 1 января полагалось только консервы с килькой, правда перед этим ещё был привлекательный квест по магазинам «смотри, что выкинули к празднику». «Выкинули» означало, что в торговые сети привезли что-то дефицитное», — написал он.

Пользователи тут же посыпали ностальгическими комментариями.

«В то время я еще был мал. Мои родители после работы бежали стоять в очередях за колбасой, курями, мясом, сливочным маслом. Все время проводили в очередях», — написал один из них.

«Все о еде, а я помню ту самую елку, что на холодильнике стоит на первом фото», — говорится в другом комментарии.

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