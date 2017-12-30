Российский историк и политолог Валерий Соловей назвал хорошей новостью освобождение ученого-религиоведа Игоря Козловского, бывшего заложником боевиков в Донецке. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Соловей: Невиновный Козловский два года провел в подвалах донецкой охранки Фото: Олег Снов / Facebook Об этом Соловей рассказал в Facebook."Что-то хорошее на исходе года. На свободе Игорь Козловский. Невиновный, он два года провел в подвалах донецкой охранки. Когда год назад пытался ему помочь, мне сказали: "Не настаивайте, а то может быть хуже – окончательно замордуют", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2003931359877240&id=100007811864378 Козловский был задержан в Донецке в конце января 2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была переписка, которую он вел в Facebook.27 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. По информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Козловский был в числе вышедших на свободу заложников.В аэропорту Борисполь освобожденный ученый рассказал, что жители не подконтрольных Украине территорий имеют разные взгляды на происходящее, но боятся открыто выражать свою позицию."Там тоталитарная система. Это такая смесь, микс – 37-й год, 50-е годы, 70-е. Я бы сказал, вымышленный микс", – отметил Козловский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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