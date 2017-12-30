|Политолог Соловей: Год назад я пытался помочь Козловскому. Мне сказали не настаивать, а то его окончательно замордуют
|30.12.2017 11:47
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2003931359877240&id=100007811864378
Козловский был задержан в Донецке в конце января 2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была переписка, которую он вел в Facebook.27 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. По информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Козловский был в числе вышедших на свободу заложников.В аэропорту Борисполь освобожденный ученый рассказал, что жители не подконтрольных Украине территорий имеют разные взгляды на происходящее, но боятся открыто выражать свою позицию."Там тоталитарная система. Это такая смесь, микс – 37-й год, 50-е годы, 70-е. Я бы сказал, вымышленный микс", – отметил Козловский.
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