Пятерым экс-пленникам Кремля, освобожденным в рамках обмена 7 сентября, приобретены квартиры в Киеве. В частности жилье получили Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Артур Панов и Алексей Сизонович, сообщает пресс-служба фонда Виктора Пинчука. Приобретение квартир оплатил Фонд Пинчука. Сообщается, что недвижимость куплена в домах не старше 2004 года и готова для проживания. Владельцы жилья выбирали квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были определены ими как приоритетные, - говорится в сообщении.

Все пятеро украинцев, освобожденных из российского плена, до начала войны проживали на территориях, которые сегодня оккупирует РФ – в Крыму и на Донбассе.





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