Погода, Новости, загрузка...
На Ровенщине в результате ДТП по меньшей мере трое погибших, девять раненых
26.06.2018 00:22
На Ровенщине в результате ДТП по меньшей мере трое погибших, девять раненых
В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик
В Ровенской области возле Сарны результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.
На Ровенщине в результате ДТП по меньшей мере трое погибших, девять раненых Фото: rv.npu.gov.ua

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля" Mercedes-Benz "на иностранном регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением" Киев-Ковель ". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну) ", -  сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Однако по информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, близко Харькова  легковушка сбила четырех велосипедистов . В результате ДТП погибла 29-летняя женщина, еще двое подростков попали в больницу.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить