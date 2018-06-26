В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля" Mercedes-Benz "на иностранном регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением" Киев-Ковель ". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну) ", - сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Однако по информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: rv.npu.gov.ua