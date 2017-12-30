Аваков намерен находиться в Италии в 14 января 2018

21 декабря Александр Аваков сообщил о запланированной поездке в Италию, а САП и НАБУ были против этого, - сообщили " Украинской Новости " со ссылкой на источник в НАБУ.

Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.

Ранее Соломенский суд Киева отменил обязательства сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля.

Перед этим Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции об аресте имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и назначил новое судебное рассмотрение ходатайства об аресте этого имущества.

Напомним, что 19 декабря Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по факту возможного хищения 14 млн гривен бюджетных средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".

31 октября НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела . Впоследствии, подозрение вручили третьем фигуранту дела Владимиру Литвину.

1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил сына мнистра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.