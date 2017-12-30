Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава.

Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Об этом сообщает Лига.net, информирует svodka.net.

Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Ранее о выходе из организации заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Причин такого решения он не назвал, одна поприветствовал подобный шаг со стороны США.

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