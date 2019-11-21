|Корабли Украины были целыми, унитазы на месте – РФ
|21.11.2019 18:18
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ФСБ России заявило о том, что украинские военные корабли были переданы в целостном состоянии и с рабочей сантехникой. Речь идет о кораблях, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Об этом сообщают Россми со ссылкой на видео Центра общественных связей ФСБ.
'"ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении
"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны".