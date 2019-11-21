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Экс-нардепа от БПП назначили замдиректора Укроборонпрома
21.11.2019 18:22
Найем был назначен заместителем гендиректора концерна "Укроборонпром"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
концерна
укроборонпром
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