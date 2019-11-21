Погода, Новости, загрузка...
Экс-нардепа от БПП назначили замдиректора Укроборонпрома
21.11.2019 18:22
Найем был назначен заместителем гендиректора концерна "Укроборонпром" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 