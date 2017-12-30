|Израиль официально заявил о выходе из ЮНЕСКО
|30.12.2017 11:55
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Решение вступит в силу 31 декабря 2018Израиль официально сообщил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава.
Фото: Галина Грицишин
Решение Израиля вступить в силу 31 декабря 2018, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула, информирует Deutsche Welle.
Отметим, что ранее правительство Израиля объявило, что страна начала процедуру выхода из состава ЮНЕСКО. В Тель-Авиве при этом назвали "храбрым и нравственным" решение США, которые объявили о прекращении своего членства в организации ранее. Вашингтон указал на «обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и длительного антиизраильского крена организации".
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Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартамента начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.
ЕС заявил, что не будет менять своей позиции по Иерусалиму.
Как ранее сообщалось, 21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией к странам-членам организации не признавать Иерусалим столицей Израиля.