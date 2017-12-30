Решение вступит в силу 31 декабря 2018

Решение Израиля вступить в силу 31 декабря 2018, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула, информирует Deutsche Welle.

Отметим, что ранее правительство Израиля объявило, что страна начала процедуру выхода из состава ЮНЕСКО. В Тель-Авиве при этом назвали "храбрым и нравственным" решение США, которые объявили о прекращении своего членства в организации ранее. Вашингтон указал на «обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и длительного антиизраильского крена организации".

Читайте также: Действительно ли в Израиле опасно? Арабо-еврейский соседство глазами украинском

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартамента начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим. ЕС заявил, что не будет менять своей позиции по Иерусалиму.