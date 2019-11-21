Экс-нардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора досударственного концерна "Укроборонпром".

В этом сообщает "Украинская правда" , ссылаясь на комментарий пресс-службы ГК "Укроборонпром".

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", - сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Издание сообщает, что Найем подтвердил эту информацию.

Он добавил, что в концерне будет отвечать за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.

Накануне внеочередных парламентских выборов Наем заявил, что не будет баллотироваться в парламент.

Он пояснил, что принял такое решение, так как его единомышленники не объединились, а "баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды - считает неправильным".

Тогда Найем заявил о намерении работать в правоохранительной сфере и над реконструкцией и восстановлением прифронтовой зоны; а впоследствии - и на деоккупированных территориях.

30 апреля 2018 года в центре Киева на Бессарабской площади на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема.

Полиция задержала троих людей.

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