|В Колумбии в результате взрыва в ночном клубе пострадали более 30 человек
|30.12.2017 11:59
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Свыше 30 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в ночном диско-клубе колумбийского города Каукасия в департаменте Антиокия.
Об этом в пятницу, 29 декабря сообщил мэр города Оскар Анибаль Суарес, информирует svodka.net.
Градоначальник отметил, что после происшествия были схвачены мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления.
Среди раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии.
Суарес отметил, что бросивший гранату 23-летний молодой человек принадлежит к числу убийц, состоящих на службе местной преступной группировки. «Он уже совершал недавно различные нападения», — сказал мэр.
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По его словам, брошенная в ночной клуб граната могла стать следствием попыток вымогательства у руководства развлекательного заведения со стороны местной банды.
Обстоятельства случившегося выясняются. О теракте пока речи не идет.