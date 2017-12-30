Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала , пишет издание Левый Берег.

Она уточнила, что под формулой «всех на всех», прописанной в Минских соглашениях, подразумевается обмен лиц, которые принимали участие в вооруженном конфликте.

«Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под освобождением, которое предусмотрено Минскими соглашениями, где звучит фраза «всех на всех», подразумевается освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве, в Одессе», — отметила Лутковская.

Напомним, 27 декабря прошел обмен заложниками между Украиной и поддерживаемых Россией боевиков «ДНР» и «ЛНР». Изначально планировалось, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74-х, но по факту обмен состоялся 233 на 73, так как многие сепаратисты не захотели в ОРДЛО.

В СБУ сообщили, что освобожденные заложники пройдут проверку на предмет возможной вербовки Россией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира