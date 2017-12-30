Закон о госбюджете, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, вступает в силу с 1 января 2018 года. Закон о госбюджете-2018 Порошенко подписал 30 декабря Фото: president.gov.ua "Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд грн, что будет составлять 60% ВВП", – сказано в сообщении.Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн. Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 млрд грн."Размер прожиточного минимума вырастет на 9%, минимальной заработной платы – на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн. На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 71 млрд грн. Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции – 57,4 млрд грн", – добавили в пресс-службе.Также отмечается, что документом предусмотрено создание в 2018 году Государственного дорожного фонда с объемом расходов в 32,9 млрд грн." только на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн. На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн – на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению", – отмечается в сообщении.Подчеркивается, что в 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6 млрд грн – за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5 млрд грн – субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн – субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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