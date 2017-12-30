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Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год
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30.12.2017 12:03
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Закон о госбюджете, подписанный президентом Украины Петром
Порошенко, вступает в силу с 1 января 2018 года. Закон о
госбюджете-2018 Порошенко подписал 30 декабря Фото:
president.gov.ua "Предельный объем дефицита госбюджета предлагается
предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП. Предельный
объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд грн,
что будет составлять 60% ВВП", – сказано в сообщении.Плановые
объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн.
Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 млрд
грн."Размер прожиточного минимума вырастет на 9%, минимальной
заработной платы – на 16,3%. Расходы на помощь семьям с
детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и
детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за
инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн. На
предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 71 млрд грн. Объем
образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской
субвенции – 57,4 млрд грн", – добавили в
пресс-службе.Также отмечается, что документом предусмотрено
создание в 2018 году Государственного дорожного фонда с объемом
расходов в 32,9 млрд грн." только на развитие дорог предусмотрено
направить 47,7 млрд грн. На функционирование Фонда
энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн,
еще 0,4 млрд грн – на реализацию Государственной целевой
экономической программы по энергосбережению", – отмечается в
сообщении.Подчеркивается, что в 2018 году продолжается оказание
поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и
проектов регионального развития: 6 млрд грн – за счет средств
Государственного фонда регионального развития; 5 млрд грн –
субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому
развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн – субвенции на
формирование инфраструктуры объединенных территориальных
общин.Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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