В зоне АТО погиб украинский военный, еще двое получили ранения Подчеркивается, что украинские военнослужащие "был вынуждены один раз открыть ответный огонь" За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, двое получили ранения. Фото: из свободных источников Подчеркивается, что украинские военнослужащие "был вынуждены один раз открыть ответный огонь", - сообщил пресс-центр штаба АТО. Согласно отчету, на донецком направлении из гранатометов и пулеметов обстреливали украинские позиции у шахты "Бутовка", Каменки и Верхнеторецком. На луганском направлении боевики применяли минометы у Луганского. Напомним, несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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