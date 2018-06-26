|Її не впізнати: Блейк Лайвлі сильно постаріла
|26.06.2018 00:25
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Лайвлі задіяна у зйомках відразу декількох проектів, тому і радує шанувальників новими образами з кожним днем. Сьогодні в мережу витекли знімки, зроблені на знімальному майданчику картини «Секція ритму» (The Rhythm Section), де армия Райана Рейнольдса грає вбиту горем жінку, яка втратила сім'ю.
Костюмери проекту створили Лайвлі відповідний «драматичний» образ, одягнувши на неї темну перуку. Інтернет-користувачі не відразу впізнали актрису і зазначили, що образ додає Блейк кілька років.
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