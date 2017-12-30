В Киевской области исчезла Ирина Ноздровская, сестра погибшей в резонансном в селе Демидов Киевской области, передает со ссылкой на .

Ирина раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря, в 17.00. Она звонила матери и говорила, что находится в Петровке или Петровцах, и едет домой на маршрутке. Об этом сообщил журналист Владимир Тимофийчук.

Уже через час связи с Ириной не было. Ее телефон то вне зоны досягаемости, то занят.

Несколько дней назад, 27 декабря, защита виновника Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добился его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд в итоге постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.

Авария произошла 30 сентября 2015 в деревне Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине сбил насмерть односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанского до 7 лет лишения свободы.

Ирина Ноздровська лично вела дело своей сестры в суде. Родственники и друзья Россошанского часто угрожали расправой ей и ее семье, о чем есть зарегистрированные уголовные производства. Журналист Владимир Тимофийчук считает, что исчезновение Ноздровськои может быть связано с этими угрозами.

Полиция Харькова начала расследование в отношении автошколы, в которой получила водительское удостоверение виновница масштабного Елена Зайцева.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира