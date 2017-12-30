В период с 19 по 28 декабря подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 39 человек.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук в своем Facebook, передает издание Обозреватель.

По его данным, российские оккупационные войска активизировали ведение снайперского огня за счет увеличения количества снайперских групп в зоне соприкосновения с подразделениями сил АТО. Также на ряде участков отмечается активизация ДРГ противника.

Ранее сообщалось, что 29 декабря террористы на Донбассе нарушили установленное перемирие. В результате один украинский военный погиб, еще двое были ранены.

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