Сергей Лямец

Давайте о "рынке земли" без эмоций. Вот сырые факты.

1. Рада проголосовала не глядя в первом чтении. Проголосует не глядя во втором. Редкие депутаты, которые имеют свое мнение, не имеют большинства голосов. Большинство - у планктона, который к сожалению, пока что сформировался из "Слуги народа".

2. Иностранцы - это пугалка, чтобы протянуть основную часть закона. Есть такая стратегия. Вот пример. Представьте, правительство предложит со всех граждан брать по 100 гривен на содержание "95 квартала", а еще - каждый день зверски избивать в эфире одного пенсионера и одного ветерана АТО. Поднимается срач, все против избиения. И ко второму чтению скандальная поправка исчезает. Но 100 гривен - остаются. То же самое и с землей. Тему с иностранцами запустят на референдум, и люди негодуя ее отвергнут. Правительство смирится и примет все остальное.

3. Основное - это для начала "распил" 10,5 млн гектаров государственных земель. Обратите внимание на норму: "арендатор имеет первоочередное право на выкуп по нормативной цене, в рассрочку". То есть, это не опция. Это - обязанность. Государство ОБЯЗАНО отдать землю арендатору по $1000 за гектар, но в рассрочку. То есть, 500 сейчас - а 500 в течение пяти лет. А там инфляция, курс и все такое. Да и с земли можно заработать. Так что реальная цена - по 5000 за гектар.

4. Закон - примут. И об этом знают те, кто уже несколько месяцев заводят в Украину деньги. Скупать будут крупными кусками - нормы концентрации в одни руки позволяют. По сути, это разграбление.

5. Ключевой момент - перевод права распоряжаться землей на местные советы. Так дешевле. Местные бароны аплодируют. Они смогут быстро вложить преступный кэш, которого в Украине всегда с избытком.

6. Не будут в проигрыше и существующие агрохолдинги. Они смогут наконец массово переоформить землю, которую УЖЕ действительно купили, заключив длительные договора аренды. Ну, доплатят немного. Не хотите - ждите, пока истечет договор. Если правильно совместить грамотную юридическую работу и активность "кровавых мальчиков", никто отдельно не рыпнется.

7. Иностанцам все равно продадут. В том числе сразу. Есть миллион способов не дразнить пипл, но сделать это. Например, через доверительное управление. Через фонды. Через подставных лиц. Через спецслужбы, наконец. Или вы думаете, только наши умеют использовать бомжей для регистрации фирм-однодневок?

8. Стратегически, украинская земля будет быстро распилена. Пару лет в стране будет ажиотаж. Бюджет что-то получит, даже по 500 будет неплохо. Этим оправдают распродажу. Но дальше - дикий капитализм, как в случае с приватизацией 1990-х и 2000-х. К чему это все приведет, не знаю. Не думаю, что фермеры сильно расцветут. Если бы землю хотели передать фермерам - вся конструкция выглядела бы иначе.

9. Может ли быть революция? Не исключено, что будут массовые бунты, а рейтинг Зеленского рухнет. Могут быть даже перевыборы. Но бенефициаров этой затеи рейтинг Зе беспокоит в последнюю очередь. Пусть горит зеленым пламенем. После него придут другие. Они скажут, что все было ошибкой, но иначе было нельзя, и теперь образовался новый класс собственников, и надо защищать их права. Ну, все такое.

10. Может, оно и к лучшему. Действительно, можно было построить рынок иначе, дать приоритет фермерам, поддержать процессы, настроить в национальных интересах. Но судя по тому, что при власти именно ЭТИ люди - думать украинская нация не умеет, а умеет только голосовать сердцем, а потом получать по хребту. Не умеем хозяйствовать сами - будем наблюдать, как нас пользуют. Такая себе мазо-нация батраков. А шо? Даже мазохисты получают удовольствие, вы шо - кино не бачили?

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