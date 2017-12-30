Активистка Алена Голубева рассказала, что мемориал памяти убитого российского политика Бориса Немцова был уничтожен в ночь на 29 декабря, восстановлен людьми и вновь снесен следующей ночью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Москве разгромили мемориал Немцову Фото: Алёна Голубева / Facebook "Мемориал на Немцовом мосту уничтожен бригадиром банды грабителей из "Гормоста" Зайцевым (сотрудник государственного бюджетного учреждения города Москвы "Гормост" Дмитрий Зайцев. – ) в ночь на 29 декабря, с трудом и любовью восстановлен людьми за считанные часы и вновь уничтожен в ночь на 30 декабря", – написала она.Голубева подчеркнула, что мемориал будет восстановлен."Борис жив и с нами. Это ведь его упрямая, горячая душа помогает снова и снова расцветать на холодных камнях рукотворному памятнику – может ли любовь быть прекраснее и след на земле теплее?" – отметила она. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1513888615361731&id=100002218225926 Немцов был застрелен в районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. В сентябре 2016 года власти Москвы, ссылаясь на действующее законодательство, отказались устанавливать памятную доску на месте убийства политика.На месте гибели Немцова был организован мемориал памяти, который часто разорялся властями. В связи с этим активисты установили на мосту дежурство. 23 августа 2017 года в Москве в больнице Склифосовского скончался один из волонтеров мемориала памяти Немцова Иван Скрипниченко, на которого напали на мосту.23 декабря министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Москве почтил память Немцова, возложив цветы на месте его убийства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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