|В Москве уже две ночи подряд власти уничтожают мемориал Немцову на мосту возле Кремля
|30.12.2017 12:10
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Немцов был застрелен в районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. В сентябре 2016 года власти Москвы, ссылаясь на действующее законодательство, отказались устанавливать памятную доску на месте убийства политика.На месте гибели Немцова был организован мемориал памяти, который часто разорялся властями. В связи с этим активисты установили на мосту дежурство. 23 августа 2017 года в Москве в больнице Склифосовского скончался один из волонтеров мемориала памяти Немцова Иван Скрипниченко, на которого напали на мосту.23 декабря министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Москве почтил память Немцова, возложив цветы на месте его убийства.
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