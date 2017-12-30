|Экспертиза подтвердила, что Саакашвили действительно разговаривал с Курченко, — ГПУ
|30.12.2017 12:16
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Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокура Лариса Сарган, передает Эспрессо.ТВ.
Фоноскопическую экспертизу провел Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.
«Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированные в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия. В настоящее время около 15 лиц, которые оказывают содействие украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений Саакашвили, Курченко, Динника, Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства», — рассказала Сарган.