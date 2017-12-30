Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении
американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что странам
необходимо искать "оптимальные ответы на глобальные вызовы и
угрозы" в мире. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин подчеркнул в поздравлении Трампу важность принципов
равноправия и взаимного уважения Фото: ЕРА (архив)
В поздравлении отмечается, что "в нынешней непростой
международной обстановке выстраивание конструктивного
российско-американского диалога особенно востребовано в целях
укрепления стра
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