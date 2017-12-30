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"Продвинуться в построении прагматичного сотрудничества". Путин поздравил Трампа с Новым годом
30.12.2017 12:17
Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что странам необходимо искать "оптимальные ответы на глобальные вызовы и угрозы" в мире. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин подчеркнул в поздравлении Трампу важность принципов равноправия и взаимного уважения Фото: ЕРА (архив) В поздравлении отмечается, что "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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