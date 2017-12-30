Что нельзя готовить на Новый год 2018 По теме:
В прошлом году, 2017, на новогодний стол не
рекомендовалось подавать блюда из птицы. А вот, что нельзя готовить
на Новый год 2018? Давайте узнаем, что не любит желтая земляная
Собака,
передает со ссылкой на .
Что категорически не стоит ставить на стол в Новый год
2018:
- Хозяйка года не любит рыбу. Ей противопоказаны сорта, где много
мелких костей, следовательно необходимо исключить из
новогоднего меню всякую речную рыбу: карп, щука и
т.п.
- Не придется ей по вкусы, привычные для нас, «селедка под
шубой». Салаты с икрой, семгой и другой красной рыбой лучше
отложить до лучших времен.
- Необходимо отказаться и от модных сейчас суши и роллов.
- При подготовке мясной нарезки необходимо убедиться, чтобы не
было конины или конской колбасы. Как известно, собаки не любят эту
породу животных.
- Так же, как утверждают астрологи, нужно исключить из меню
ломаную лапшу. Оказывается, от длины лапши зависит долголетие.
- Не следует дразнить собачку и блюдами, вроде хот-догов и иных
фаст-фудов.
- Нежелательно подавать на стол: квас, пиво, лимонад. Сварите
обыкновенный компот или сделайте морс и сок.
- Не будет приветствовать хозяйка года и крепкие напитки.
Наверное, вы видели в жизни, как собака реагирует на выпивших
людей.
А еще совет: приготовление блюд лучше
завершить к обеду, чтобы к Новому году вы успели отдохнуть и
выглядели свежей и жизнерадостной.
Хозяйке года не понравится, если вы будете разбитой и не сможете
весело и легкомысленно встречать праздник.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира