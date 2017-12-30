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Что нельзя готовить на Новый год 2018
30.12.2017 12:19
Что нельзя готовить на Новый год 2018 По теме:

В прошлом году, 2017, на новогодний стол не рекомендовалось подавать блюда из птицы. А вот, что нельзя готовить на Новый год 2018? Давайте узнаем, что не любит желтая земляная Собака, передает со ссылкой на  .

Что категорически не стоит ставить на стол в Новый год 2018:

  • Хозяйка года не любит рыбу. Ей противопоказаны сорта, где много мелких костей, следовательно необходимо исключить из новогоднего меню всякую речную рыбу: карп, щука и т.п.
  • Не придется ей по вкусы, привычные для нас, «селедка под шубой». Салаты с икрой, семгой и другой красной рыбой лучше отложить до лучших времен.
  • Необходимо отказаться и от модных сейчас суши и роллов.
  • При подготовке мясной нарезки необходимо убедиться, чтобы не было конины или конской колбасы. Как известно, собаки не любят эту породу животных.
  • Так же, как утверждают астрологи, нужно исключить из меню ломаную лапшу. Оказывается, от длины лапши зависит долголетие.
  • Не следует дразнить собачку и блюдами, вроде хот-догов и иных фаст-фудов.
  • Нежелательно подавать на стол: квас, пиво, лимонад. Сварите обыкновенный компот или сделайте морс и сок.
  • Не будет приветствовать хозяйка года и крепкие напитки. Наверное, вы видели в жизни, как собака реагирует на выпивших людей.

А еще совет: приготовление блюд лучше завершить к обеду, чтобы к Новому году вы успели отдохнуть и выглядели свежей и жизнерадостной.

Хозяйке года не понравится, если вы будете разбитой и не сможете весело и легкомысленно встречать праздник.







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